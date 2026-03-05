Cochabamba se prepara para FEXCO 2026: innovación, negocios y cultura en un solo lugar

Cochabamba se alista para recibir del 23 de abril al 3 de mayo la feria FEXCO 2026, un evento que ha evolucionado de ser un proyecto a convertirse en un ecosistema vivo de innovación, cultura y negocios.

La feria, que promete impactar en la economía regional y nacional, contará con más de 1.500 expositores, pabellones temáticos, conciertos y espacios de entretenimiento pensados para todos los públicos.

En una visita a Santa Cruz, Mariela Jiménez, gerente general de FEXCO, destacó que la feria representa un punto de encuentro nacional e internacional: “Ya estamos viviendo innovación y tecnología; estamos implementando nuevas formas de realizar negocios, acercando compradores y vendedores de Bolivia y del exterior”, aseguró.

Entre las novedades de esta versión destaca el Auditorio FEXCO, un espacio de talla internacional con capacidad para 1.050 personas, climatización, aislamiento acústico y modernas instalaciones, que permitirá recibir conferencias y eventos de primer nivel.

Asimismo, el popular FEXCOarena amplió sus graderías, con un aforo de 28.000 a 30.000 personas para conciertos que se desarrollarán durante cinco días, consolidando el evento como un referente cultural y musical.

FEXCO 2026 proyecta generar 181 millones de dólares en intenciones de negocio, movilizar 35 mil fuentes de empleo directas e indirectas y recibir más de 400 mil visitantes durante los 11 días de la feria.

Según Jiménez, “buscamos que FEXCO no solo sea una feria regional, sino nacional, un espacio sin fronteras donde las oportunidades de negocio, la cultura y la innovación se encuentren”.

La feria contará con pabellones destinados a diferentes sectores, como el Pabellón del Emprendedor, el Pabellón Internacional, la participación de la Unión Europea y la Embajada Americana, además del Pabellón Bicentenario, entre otros.

