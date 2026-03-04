Bolivia está entre los países con más fallecidos por chikungunya en la región, según experto

El epidemiólogo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Yercin Mamani, informó que Bolivia se encuentra entre los países con más fallecidos por chikungunya en Sudamérica y actualmente ocupa el segundo lugar en la región, después de Brasil.

Según explicó, en Cochabamba y Santa Cruz se ha registrado un incremento inusitado de casos, lo que llevó a una situación de alerta y emergencia sanitaria. “No es algo que ocurre solo en nuestro departamento o país, sino a nivel de las Américas”, señaló.

A finales de noviembre y principios de diciembre de 2025 se reportaron 80 casos en el trópico de Cochabamba. Sin embargo, en lo que va de este año la cifra se ha elevado considerablemente, dijo.

De acuerdo con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en Cochabamba se han confirmado 281 casos, entre autóctonos, transmitidos dentro del departamento e importados, provenientes de Santa Cruz, Beni y La Paz.

Mamani advirtió que la situación podría continuar, ya que la temporada de estas enfermedades inicia en octubre y se extiende hasta abril o mayo. “Tenemos poco más de un mes donde la enfermedad puede seguir generando problemas”, indicó.

Fallecidos en el país

El especialista lamentó que en Bolivia ya se hayan reportado cinco fallecidos por chikungunya: cuatro en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Esta cifra coloca al país como el segundo con más muertes en Sudamérica, después de Brasil, mientras que otras naciones lograron controlar los brotes sin reportar decesos.

“No debería haber fallecidos por chikungunya, porque es una enfermedad que puede manejarse adecuadamente en los centros hospitalarios”, afirmó.

Explicó que las muertes suelen presentarse en pacientes que llegan tarde a los servicios de salud, se automedican o tienen enfermedades de base que agravan el cuadro.

Síntomas y riesgos

Las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti: como dengue, zika y chikungunya; comparten síntomas en los primeros cuatro a siete días: fiebre superior a 39 grados, malestar general y dolor de cabeza.

En el caso del chikungunya, el síntoma distintivo son los intensos dolores osteoarticulares, especialmente en codos, manos, rodillas y hombros, que pueden llegar a ser incapacitantes, puntualizó el especialista.

El epidemiólogo recomendó acudir de inmediato a un centro de salud ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación. Señaló que mediante pruebas PCR se puede confirmar el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado, lo que permite prevenir complicaciones como fallos multiorgánicos, cuadros sépticos e incluso la muerte.

Secuelas y prevención

Mamani indicó que algunos pacientes continúan con dolores articulares durante uno a seis meses después de haber superado la fase aguda, lo que demuestra la importancia de un tratamiento oportuno.

Finalmente, pidió mayor compromiso de la población en la eliminación de criaderos del mosquito. “No importa que mi casa esté limpia si la del vecino no lo está. La responsabilidad es de todos”, enfatizó.

Las autoridades reiteran el llamado a organizar jornadas de limpieza en barrios y espacios comunes para frenar la propagación del mosquito transmisor.

