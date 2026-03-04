Cívicos desconocen a la viceministra Barrientos y exigen su renuncia por postura sobre el 50-50

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ratificó este miércoles que el “gobierno moral de los cruceños” no reconoce a la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, como autoridad, tras sus declaraciones sobre los plazos de implementación del modelo 50-50.

La autoridad cívica cuestionó que Barrientos haya señalado que la aplicación del nuevo esquema podría tardar días, semanas e incluso años, lo que a su criterio contradice lo anunciado por el presidente Rodrigo Paz respecto al inicio inmediato del tratamiento del modelo.

“Sigue en pie nuestro pedido de renuncia y ratificamos, para nosotros ella (Barrientos) no es una autoridad. Si el presidente Rodrigo Paz quiere avanzar con el 50-50, definitivamente está con la persona equivocada”, sostuvo Cochamanidis.

El dirigente cívico afirmó que las declaraciones de la viceministra van en contra de la lucha autonómica cruceña y de quienes respaldaron ese proceso en las urnas.

“No vamos a tener ninguna reunión donde pretenda estar presente esta persona que funge ahora como viceministra. No podemos sentarnos con alguien que no le da la gana de entender el tema”, agregó.

¿Qué dijo la viceministra?

En la víspera, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señaló que no puede establecer un plazo concreto para la aplicación del modelo 50-50, impulsado por el presidente Rodrigo Paz durante la campaña electoral.

“Es difícil decir: esto dura dos o tres días, cinco semanas o 10 años”, afirmó Barrientos, aunque aseguró que el Ejecutivo trabajará para que el proceso sea “corto y efectivo”.

Mira la programación en Red Uno Play