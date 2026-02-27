TEMAS DE HOY:
Política

Interpelación sin ministro: tensión y debate por posible censura en ALP

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se sumió en un intenso debate y cruces de palabras entre las bancadas durante la sesión, por lo que se decidió declarar un cuarto intermedio.

Red Uno de Bolivia

27/02/2026 13:37

Foto: Sesión de la ALP en la que se iba a interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli. APG
Bolivia

Un ambiente de alta tensión y caos reglamentario se vivió este viernes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) durante la sesión interpelatoria programada para que el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, responda sobre la calidad de los combustibles y presuntos sobreprecios en YPFB, lo que derivó en un enfrentamiento verbal tras la ausencia de la autoridad y en un intento de censura.

El vicepresidente y presidente nato del Congreso, Edmand Lara, junto a su equipo de asesores, analiza la viabilidad de proceder con un voto de censura nominal, a pesar de que el Ejecutivo envió justificativos para la inasistencia de Medinacelli. Según el informe oficial, el ministro se encuentra acompañando al primer mandatario, Rodrigo Paz, en actividades oficiales junto al presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Por su parte, los legisladores interpelantes calificaron la ausencia como una "huida" y una interpretación "maliciosa" del reglamento para evitar dar explicaciones al país sobre la crisis de los carburantes.

Argumentos cruzados y "vacío" procedimental
Desde el Órgano Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, y la vocera presidencial, Carla Faval, rechazaron la legalidad de la interpelación. Sostuvieron que no se agotaron las instancias previas como la Petición de Informe Escrito (PIE) y Oral (PIO).

"No se puede asistir a una interpelación sin informes escritos previos. Pedimos al Legislativo que cumpla las etapas necesarias", afirmó Faval.

Agregó que el ministro priorizó una reunión de emergencia en Cochabamba con el sector del transporte.

"Sin informes escritos ni informes orales no se puede asistir a una interpelación. Simplemente nosotros como Gobierno queremos aclarar cada una de estas etapas”, aseveró, por su parte, el viceministro Santamaría.

 

 

