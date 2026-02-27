TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Secuestro en Cuatro Cañadas Perros peligrosos

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Productores de leche marchan en Cochabamba y piden subir el litro hasta Bs 7

El sector pide que el precio por litro suba de Bs 4,50 a entre Bs 6,50 y 7, y asegura que el alza en alimentos, insumos veterinarios y transporte ha afectado gravemente su economía.

Cristina Cotari

27/02/2026 13:30

Lecheros protestan contra resolución y exigen incremento del precio en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Los productores de leche marcharon este viernes en Cochabamba exigiendo el incremento del precio del litro de leche cruda argumentando que actualmente trabajan a pérdida debido al alza en los costos de producción.

El sector demanda que el precio pagado al productor suba de 4,50 bolivianos, establecido en la Resolución Biministerial 003/2025, a un monto de entre 6,50 y 7 bolivianos por litro. El sector  indicó que el encarecimiento de alimentos balanceados, insumos veterinarios y transporte ha golpeado fuertemente su economía.

 

 

“Estamos subvencionando el precio de la leche”, expresó un productor, quien remarcó que la  leche es un alimento fundamental para la población, pero que el precio actual no cubre los gastos de producción.

Los productores pidieron dejar sin efecto la resolución vigente y convocar a mesas de diálogo a las autoridades nacionales y al sector industrial para acordar un precio justo que garantice la sostenibilidad de la actividad lechera.

Los productores advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, no descartan asumir otras medidas de presión en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD