Productores de leche marchan en Cochabamba y piden subir el litro hasta Bs 7

Los productores de leche marcharon este viernes en Cochabamba exigiendo el incremento del precio del litro de leche cruda argumentando que actualmente trabajan a pérdida debido al alza en los costos de producción.

El sector demanda que el precio pagado al productor suba de 4,50 bolivianos, establecido en la Resolución Biministerial 003/2025, a un monto de entre 6,50 y 7 bolivianos por litro. El sector indicó que el encarecimiento de alimentos balanceados, insumos veterinarios y transporte ha golpeado fuertemente su economía.

“Estamos subvencionando el precio de la leche”, expresó un productor, quien remarcó que la leche es un alimento fundamental para la población, pero que el precio actual no cubre los gastos de producción.

Los productores pidieron dejar sin efecto la resolución vigente y convocar a mesas de diálogo a las autoridades nacionales y al sector industrial para acordar un precio justo que garantice la sostenibilidad de la actividad lechera.

Los productores advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, no descartan asumir otras medidas de presión en los próximos días.

