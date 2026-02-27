“No tengo plata, pido ayuda”: taxista agredido en Cochabamba sigue en terapia y deuda supera Bs 80 mil

El joven taxista Roger Paichucama Escobar permanece en terapia intensiva, tras ser sometido a una cirugía reconstructiva luego del violento atraco que sufrió en el municipio de Capinota en Cochabamba. Su familia ahora enfrenta no solo la angustia por su salud, sino también una deuda médica que supera los 80 mil bolivianos.

Su madre, Bartolina Escobar, entre lágrimas, pidió ayuda a la población. “Lo han golpeado como si fuera un perrito. Mi hijo trabajaba con su taxi, cada mañana llegaba con pancito a la casa. Ahora no hay. Pido justicia y ayuda, no tengo plata, soy ama de casa. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?”, expresó.

El padre, José Fermín Paichucama, agricultor, explicó que dejó de trabajar para acompañar a su hijo. “La cuenta ya llegó a 80 mil bolivianos. Mi hijo trabajaba día y noche para ayudarnos y para que su hermano estudie. Ahora no tenemos ni para los pasajes. Pido con todo mi corazón colaboración, aunque sea un granito de arena”, suplicó.

Según relataron sus padres, Roger fue brutalmente golpeado en la cabeza y el rostro con un combo y dejado por muerto por sus atacantes el pasado lunes. Fue una ambulancia la que logró encontrarlo con vida y trasladarlo a un centro médico. Desde entonces, ha pasado por varias cirugías y aún necesita otra intervención oftalmológica, ya que uno de sus ojos resultó gravemente dañado.

Número de referencia

Para cubrir los gastos médicos, los padres habilitaron el número 74047957 y un código QR para recibir ayuda solidaria. Además, estudiantes de la unidad educativa Reino Unido, en Motecato (Vinto), organizaron una kermesse solidaria que se realizará este sábado para recaudar fondos.

Mientras Roger lucha por recuperarse en terapia intensiva, su familia mantiene la esperanza de que la solidaridad de la población les permita afrontar los costos médicos y acompañar su proceso de recuperación.

La familia también cuestionó que la audiencia de los presuntos responsables se haya realizado de manera virtual y pide que la justicia sea contundente. “No es la primera vez que pasa algo así con los taxistas”, lamentaron, al tiempo de solicitar el apoyo del sector del transporte.

