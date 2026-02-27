“No tengo plata, pido ayuda”: taxista agredido en Cochabamba sigue en terapia y deuda supera Bs 80 mil

Para cubrir los gastos médicos, los padres habilitaron el número 74047957 y un código QR para recibir ayuda solidaria. Además, estudiantes de la unidad educativa Reino Unido, en Motecato en el municipio de Vinto organizaron una kermesse solidaria que se realizará este sábado para recaudar fondos.
El joven taxista Roger Paichucama Escobar permanece en terapia intensiva, tras ser sometido a una cirugía reconstructiva luego del violento atraco que sufrió en el municipio de Capinota en Cochabamba. Su familia ahora enfrenta no solo la angustia por su salud, sino también una deuda médica que supera los 80 mil bolivianos.
El padre, José Fermín Paichucama, agricultor, explicó que dejó de trabajar para acompañar a su hijo. “La cuenta ya llegó a 80 mil bolivianos. Mi hijo trabajaba día y noche para ayudarnos y para que su hermano estudie. Ahora no tenemos ni para los pasajes. Pido con todo mi corazón colaboración, aunque sea un granito de arena”, suplicó.
Para cubrir los gastos médicos, los padres habilitaron el número 74047957 y un código QR para recibir ayuda solidaria. Además, estudiantes de la unidad educativa Reino Unido, en Motecato (Vinto), organizaron una kermesse solidaria que se realizará este sábado para recaudar fondos.
Mientras Roger lucha por recuperarse en terapia intensiva, su familia mantiene la esperanza de que la solidaridad de la población les permita afrontar los costos médicos y acompañar su proceso de recuperación.
La familia también cuestionó que la audiencia de los presuntos responsables se haya realizado de manera virtual y pide que la justicia sea contundente. “No es la primera vez que pasa algo así con los taxistas”, lamentaron, al tiempo de solicitar el apoyo del sector del transporte.
