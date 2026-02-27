TEMAS DE HOY:
Policial

Lionel Valenzuela asume como nuevo Inspector General de la Policía Boliviana

Asume en reemplazo del general Gunter Luis Agudo Mendoza que ejerció el cargo desde el 28 de noviembre de 2025.

Ana Fabiola Barriga Soliz

27/02/2026 10:07

El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso cambios en la Inspectoría General de la Policía Boliviana, al designar al general Lionel David Valenzuela Peláez como nuevo Inspector General interino.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5556, publicado en la Gaceta Oficial del Estado.

“Se designa al ciudadano Gral. 1ro. Lionel David Valenzuela Peláez, en el cargo de Inspector General Interino de la Policía Boliviana”, señala la norma.

Reemplazo en el control interno

Valenzuela asume funciones de manera inmediata en reemplazo del general Gunter Luis Agudo Mendoza, quien ejercía el cargo desde el 28 de noviembre de 2025.

La Inspectoría General tiene a su cargo el control interno, la supervisión y el cumplimiento de estándares institucionales dentro de la Policía.

El acto oficial de posesión contó con la presencia del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Antonio Sokol Saravia, y del Alto Mando policial.

Según el comunicado institucional, la nueva autoridad asume con el compromiso de fortalecer la transparencia, disciplina y control interno en la institución.

 

