La Paz: Aprehenden a sargento acusado de pedir dinero para ascensos policiales

La Inspectoría General de la Policía informó sobre la aprehensión de un sargento primero en la ciudad de La Paz, acusado de solicitar dinero a cambio de otorgar ascensos irregulares dentro de la institución policial. La acción se ejecutó tras la presentación de dos denuncias formales por parte de efectivos policiales.

El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, informó que, una vez conocido el hecho, se ordenó la aprehensión inmediata del sargento, quien prestaba servicios en una Estación Policial Integral (EPI). Posteriormente, el efectivo fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que formalizó su detención y dio inicio al proceso investigativo.

De acuerdo con el reporte oficial, los denunciantes habían reprobado los exámenes de ascenso el año pasado y posteriormente fueron contactados por el uniformado, quien les ofreció acceder al ascenso directo a cambio del pago de Bs 14 mil por cada uno.

“Transparencia e Inspectoría del departamento de La Paz procedieron inicialmente con el arresto de un servidor público policial con grado de sargento primero, quien trabajaba en una Estación Policial Integral”, declaró Agudo.

Agudo añadió que el mismo sargento estaría involucrado en otros cobros indebidos, presuntamente relacionados con el ingreso a unidades de pregrado, por lo que las investigaciones continuarán con el objetivo de establecer la magnitud del caso y determinar si existen más personas implicadas.

La Inspectoría General reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución y que se continuará con los controles para preservar la transparencia y meritocracia en los procesos de ascenso y formación policial.

