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Alerta naranja por crecida de ríos en cuatro departamentos del país

El Senamhi advierte ascensos de caudales con riesgo de desbordes entre el 17 y 20 de marzo en La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, y pide a la población tomar precauciones ante posibles emergencias

Juan Marcelo Gonzáles

17/03/2026 19:20

Foto: Río Tarija (archivo)
La Paz

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió la Alerta Hidrológica N° 11/26 de prioridad naranja, vigente del 17 al 20 de marzo de 2026, debido al incremento en los niveles de varios ríos que podrían derivar en desbordes y afectar a distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte, se prevén ascensos repentinos y progresivos de caudales en cuencas importantes como los ríos Ichilo, Chapare, Rocha y Grande, producto de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La alerta abarca a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz, donde múltiples municipios y comunidades se encuentran en riesgo. En el caso de La Paz, la advertencia incluye zonas de los Yungas y el norte del departamento, con ríos como el Tipuani, Mapiri, Coroico, Alto Beni y Luribay.

En Cochabamba, la alerta alcanza al trópico y al valle, con posibles crecidas en ríos como el Chapare, Ichilo, Rocha y Chimoré, que podrían afectar a municipios como Villa Tunari, Sacaba, Tiquipaya y Puerto Villarroel.

Asimismo, en el departamento del Beni se reporta riesgo en la cuenca del río Maniqui, mientras que en Santa Cruz se advierte sobre crecidas en ríos como el Ichilo, Grande, Yapacaní, Piraí y San Julián, con potencial impacto en poblaciones como Montero, Warnes, La Guardia y Santa Cruz de la Sierra.

El Senamhi explicó que la prioridad naranja se activa cuando los niveles de los ríos están en aumento y las lluvias continúan con intensidad, lo que puede generar desbordes en las próximas horas o días.

Ante este panorama, se recomienda a la población que habita en zonas cercanas a ríos o áreas vulnerables mantenerse en alerta.

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