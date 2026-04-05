Si creías que los días libres terminaron con la Semana Santa, hay buenas noticias: el 2026 aún tiene varios feriados largos ideales para viajar, descansar o compartir en familia.

El siguiente descanso está cerca

El próximo feriado será el 1 de mayo (Día del Trabajo), que caerá viernes y se convertirá en el primer fin de semana largo del calendario.

Se vienen “súper fines de semana”

Junio y agosto serán los meses más esperados, con descansos extendidos:

El 4 y 5 de junio (Corpus Christi) formarán un feriado de cuatro días seguidos hasta el domingo.

formarán un feriado de hasta el domingo. El 22 de junio se celebrará el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño , generando otro descanso largo.

se celebrará el , generando otro descanso largo. En agosto, el 6 y 7 de agosto (Día de la Independencia) repetirán la fórmula de fin de semana extendido.

Cierre de año con más pausas

El calendario también incluye:

2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos

Día de Todos los Difuntos 25 de diciembre: Navidad (viernes), ideal para cerrar el año con otro fin de semana largo

Perfectos para viajar o desconectarse

Estos feriados no solo representan descanso, sino también oportunidades para el turismo interno y las escapadas de fin de semana.

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