TEMAS DE HOY:
La Paz Incendio en El Torno Oruro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Estos son los feriados largos que le quedan a Bolivia en 2026

Tras Semana Santa, el calendario todavía guarda varios fines de semana largos, incluyendo “súper descansos” de hasta cuatro días.

Silvia Sanchez

05/04/2026 14:25

Estos son los feriados largos que le quedan a Bolivia en 2026. Imagen referencial Turismo Bolivia.
Bolivia

Escuchar esta nota

Si creías que los días libres terminaron con la Semana Santa, hay buenas noticias: el 2026 aún tiene varios feriados largos ideales para viajar, descansar o compartir en familia.

El siguiente descanso está cerca

El próximo feriado será el 1 de mayo (Día del Trabajo), que caerá viernes y se convertirá en el primer fin de semana largo del calendario.

Se vienen “súper fines de semana”

Junio y agosto serán los meses más esperados, con descansos extendidos:

  • El 4 y 5 de junio (Corpus Christi) formarán un feriado de cuatro días seguidos hasta el domingo.
  • El 22 de junio se celebrará el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, generando otro descanso largo.
  • En agosto, el 6 y 7 de agosto (Día de la Independencia) repetirán la fórmula de fin de semana extendido.

Cierre de año con más pausas

El calendario también incluye:

  • 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos
  • 25 de diciembre: Navidad (viernes), ideal para cerrar el año con otro fin de semana largo

Perfectos para viajar o desconectarse

Estos feriados no solo representan descanso, sino también oportunidades para el turismo interno y las escapadas de fin de semana.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD