Tras Semana Santa, el calendario todavía guarda varios fines de semana largos, incluyendo “súper descansos” de hasta cuatro días.
05/04/2026 14:25
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Si creías que los días libres terminaron con la Semana Santa, hay buenas noticias: el 2026 aún tiene varios feriados largos ideales para viajar, descansar o compartir en familia.
El siguiente descanso está cerca
El próximo feriado será el 1 de mayo (Día del Trabajo), que caerá viernes y se convertirá en el primer fin de semana largo del calendario.
Se vienen “súper fines de semana”
Junio y agosto serán los meses más esperados, con descansos extendidos:
Cierre de año con más pausas
El calendario también incluye:
Perfectos para viajar o desconectarse
Estos feriados no solo representan descanso, sino también oportunidades para el turismo interno y las escapadas de fin de semana.
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