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Cochabamba vive una dulce fiesta: búsqueda de huevos reúne a cientos de familias

La tradicional búsqueda de huevos de Pascua reunió a decenas de familias en Cochabamba, en una jornada marcada por la alegría infantil… y algunas polémicas.

Red Uno de Bolivia

05/04/2026 15:55

Este domingo el Parque Vial tuvo una gran afluencias de familias. Foto Captura
Cochabamba, Bolivia

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Una gran cantidad de familias se congregó este domingo de pascua en el parque vial de Cochabamba para participar de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Tras la apertura de puertas, decenas de niños ingresaron al recinto y comenzaron la actividad, recorriendo distintos espacios del parque en busca de los huevos de chocolate.

Los dulces fueron previamente ocultos entre los árboles y áreas verdes, lo que motivó a los menores a explorar cada rincón en medio de un ambiente festivo.

Los menores, consultados con Red Uno no ocultaron su emoción por haber encontrado los huevitos ocultos; sin embargo, las quejas también se hicieron notar por parte de un grupo de personas que lamentaron que algunos adultos intervenían en la actividad.

Pese a todo, la actividad se desarrolló con alta participación de familias, consolidándose como una de las celebraciones recreativas más esperadas en el marco de las festividades de Pascua.

 

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