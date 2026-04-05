Una gran cantidad de familias se congregó este domingo de pascua en el parque vial de Cochabamba para participar de la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

Tras la apertura de puertas, decenas de niños ingresaron al recinto y comenzaron la actividad, recorriendo distintos espacios del parque en busca de los huevos de chocolate.

Los dulces fueron previamente ocultos entre los árboles y áreas verdes, lo que motivó a los menores a explorar cada rincón en medio de un ambiente festivo.

Los menores, consultados con Red Uno no ocultaron su emoción por haber encontrado los huevitos ocultos; sin embargo, las quejas también se hicieron notar por parte de un grupo de personas que lamentaron que algunos adultos intervenían en la actividad.

Pese a todo, la actividad se desarrolló con alta participación de familias, consolidándose como una de las celebraciones recreativas más esperadas en el marco de las festividades de Pascua.

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