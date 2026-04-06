Gobierno llama a diálogo con choferes de Oruro en medio de paro y bloqueos

El conflicto del transporte en Oruro escaló este lunes 6 de abril de 2026, cuando el sector del autotransporte inició un paro indefinido acompañado de al menos 38 puntos de bloqueo.

La medida afecta gravemente las conexiones con La Paz, Cochabamba y Potosí, generando complicaciones en el traslado de pasajeros y mercancías.

Ante este escenario, el Ministerio de Hidrocarburos convocó a una reunión con los transportistas este mismo lunes a las 14:00, con el objetivo de abrir el diálogo y buscar una salida al conflicto.

Bloqueos y transporte paralizado

El paro es de carácter indefinido y contempla bloqueos en puntos estratégicos tanto dentro de la ciudad como en rutas interdepartamentales e interprovinciales.

La protesta es liderada por la Federación Departamental de Choferes de Oruro, que denuncia irregularidades en el suministro de combustible, además de una presunta baja calidad de la gasolina.

Como consecuencia, la terminal de buses de La Paz suspendió las salidas hacia Oruro, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

También se reportan cortes de ruta en sectores clave como Wilawila, lo que agrava aún más la situación.

En la ciudad de Oruro, la circulación vehicular es reducida y el transporte opera de manera limitada. Los bloqueos han generado un impacto directo en la actividad económica y en la movilidad de la población.

Reunión clave para destrabar el conflicto

Desde el Gobierno esperan que el encuentro con los transportistas permita alcanzar acuerdos que den fin a la medida de presión.

La cita será determinante para definir si el paro continúa o si se logra restablecer la normalidad en las rutas del país.

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