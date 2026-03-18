Caso Samantha: Lourdes Pacheco denuncia daño irreversible ocasionado por Arturo Murillo

A seis años del caso Bebé Samantha, Lourdes Pacheco, quien fue acusada públicamente en 2020, relató las graves afectaciones personales, económicas y psicológicas que sufrió tras ser señalada como responsable del rapto, en un proceso que hoy ya cuenta con una sentencia judicial.

“Mi vida cambió totalmente”, afirmó Pacheco, al recordar que tras la difusión de su nombre e imagen tuvo que abandonar su lugar de residencia junto a sus hijos y trasladarse a la ciudad de La Paz, donde actualmente continúa enfrentando dificultades.

La afectada aseguró que fue víctima de estigmatización social, lo que derivó en la pérdida de su trabajo y en situaciones de discriminación hacia sus hijos.

Me enfermé, me atacó a los nervios, mis hijos también fueron humillados en el colegio”, relató.

Pacheco explicó que, incluso después de aclararse el caso, el daño persiste.

“Hasta ahora sigo sufriendo (…) cuando buscan mi nombre, aparece como secuestradora”, lamentó, al señalar que nunca recibió disculpas públicas por la acusación.

Además, recordó el momento de su aprehensión, que calificó como una experiencia traumática.

“Me rodearon como si fuera una gran delincuente, me subieron a la fuerza a un vehículo. Fue terrible”, contó.

Por su parte, su abogado, Frank Campero, indicó que el proceso judicial concluyó con una sentencia que establece el resarcimiento del daño civil, aunque el monto será definido mediante una auditoría.

“El daño es permanente. No solo hablamos de pérdidas económicas, sino del nombre, la honra y la reputación de una persona”, sostuvo el jurista.

La defensa explicó que, debido a que los hechos ocurrieron cuando Arturo Murillo ejercía como ministro de Gobierno, el Estado podría asumir el pago del resarcimiento si el exfuncionario no cumple con la obligación.

Mientras tanto, Lourdes Pacheco afirmó que continuará con el proceso hasta lograr justicia plena. “No voy a dejar el caso. He sufrido mucho junto a mis hijos”, expresó.

Arturo Murillo

La justicia determinó el pago de un resarcimiento por daño civil contra el exministro, quien fue hallado responsable de difamación en el caso; su defensa puede apelar la sentencia mientras se define el monto económico mediante auditoría.

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