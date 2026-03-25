Alcaldesa electa de Sucre, Fátima Tardío, prepara auditorías

La alcaldesa electa de Sucre, Fátima Tardío, afirmó que uno de los primeros desafíos de su gestión será encarar un proceso de transición transparente, en medio de denuncias de presuntas irregularidades en la actual administración municipal.

La autoridad señaló que existen reportes sobre desaparición de documentos y nombramientos de último momento, lo que genera incertidumbre sobre las condiciones en las que recibirá la institución.

“Tenemos angustia por saber qué municipio vamos a recibir”, sostuvo, al señalar que la transición debe desarrollarse de cara a la población y con total apertura.

Auditorías y diagnóstico de los distritos

Tardío anunció que se realizarán auditorías en todos los niveles de la gestión saliente, como respuesta a las denuncias de corrupción y al pedido ciudadano de transparencia.

“Las auditorías son vitales… el clamor del pueblo es barrer con la corrupción”, afirmó.

Asimismo, explicó que su equipo elaborará un diagnóstico situacional integral de los ocho distritos del municipio, con el objetivo de conocer el estado real de los servicios y priorizar intervenciones.

Entre los temas que serán evaluados se encuentran:

Servicios básicos (agua, alcantarillado, alumbrado)

Infraestructura vial y conectividad

Salud y educación

Gestión de residuos

Este diagnóstico será la base para definir los primeros proyectos de su administración.

Gobierno abierto y acuerdos para la gobernabilidad

Como eje central de su gestión, Tardío anunció la implementación de un modelo de gobierno abierto, que permitirá a la ciudadanía acceder a información detallada sobre el funcionamiento del municipio.

“Todo será público, desde las compras hasta el personal del municipio”, explicó, destacando que esta medida busca garantizar transparencia, control social y rendición de cuentas.

En cuanto a la gobernabilidad, la alcaldesa electa reconoció que el Concejo Municipal estará fragmentado, pero expresó confianza en lograr acuerdos.

Indicó que apostará por una articulación política a largo plazo, basada en coincidencias programáticas y no en alianzas coyunturales.

Mira la programación en Red Uno Play