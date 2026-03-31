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TED Santa Cruz sortea jurados para repetición de votos en 105 mesas

La votación se realizará el 5 de abril en tres municipios y permitirá avanzar hacia la segunda vuelta prevista para el 19 de abril.

Juan Marcelo Gonzáles

31/03/2026 17:46

Foto: Sorteo de jurados TED Santa Cruz
Santa Cruz

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El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz realizó el sorteo de jurados electorales para la repetición de votos en un total de 105 mesas, distribuidas en tres municipios del departamento.

El proceso se desarrolló en el marco de las observaciones detectadas en anteriores jornadas electorales.

Distribución de mesas

Las mesas habilitadas para la repetición de votación están distribuidas de la siguiente manera:

  • San Ignacio de Velasco: 98 mesas en 6 recintos electorales
  • Santa Cruz de la Sierra: 4 mesas
  • San Javier: 3 mesas

En total, la repetición abarcará 6 recintos en San Ignacio, 1 en San Javier y 4 en la capital cruceña.

Fecha de votación

La repetición de votos se realizará el sábado 5 de abril, jornada clave para completar el proceso electoral en el departamento.

Tipo de votación por región

El TED también precisó el tipo de votación que se realizará en cada zona:

  • San Ignacio de Velasco: votación departamental
    • Excepción: en la comunidad Puclaflor será municipal y departamental
  • San Javier:
    • 1 mesa con votación municipal
    • 2 mesas con votación departamental
  • Santa Cruz de la Sierra:
    • Las 4 mesas tendrán votación municipal y departamental

Camino a la segunda vuelta

La realización de esta repetición de votos permitirá cerrar el cómputo oficial y habilitar la convocatoria a la segunda vuelta electoral.

Se prevé que el balotaje para gobernación de ese departamento se realizará el 19 de abril.

Para ese proceso, el sorteo de jurados electorales está programado para el 7 de abril.

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