Segunda Vuelta: ¿Cuándo es el sorteo para los jurados electorales?

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el sorteo de jurados electorales para la segunda vuelta se realizará entre el martes 31 de marzo y el lunes 6 de abril.

Este procedimiento será ejecutado por los tribunales electorales departamentales en las regiones donde se llevará adelante el balotaje.

Parte clave del calendario electoral

El sorteo forma parte del calendario aprobado por el TSE en el marco de la segunda vuelta de elecciones departamentales.

Los jurados electorales serán responsables de administrar las mesas de votación durante la jornada del domingo 19 de abril.

Notificación a jurados

Una vez realizado el sorteo, la notificación a los ciudadanos seleccionados se llevará a cabo del 1 al 19 de abril, de manera progresiva.

Las autoridades recordaron que cumplir esta función es una obligación ciudadana establecida por ley.

Proceso en cinco departamentos

El sorteo se realizará en los departamentos de:

Chuquisaca

La Paz

Oruro

Tarija

Beni

Donde se definirá a las autoridades departamentales en segunda vuelta.

Organización contra el tiempo

El TSE destacó que el proceso se desarrolla en un plazo ajustado de aproximadamente 20 días, lo que representa un reto logístico para garantizar elecciones transparentes.

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