Segunda Vuelta: ¿Cuándo es el sorteo para los jurados electorales?

El proceso forma parte del calendario para la segunda vuelta del 19 de abril en cinco departamentos del país.
30/03/2026 23:19
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el sorteo de jurados electorales para la segunda vuelta se realizará entre el martes 31 de marzo y el lunes 6 de abril.
Este procedimiento será ejecutado por los tribunales electorales departamentales en las regiones donde se llevará adelante el balotaje.
Parte clave del calendario electoral
El sorteo forma parte del calendario aprobado por el TSE en el marco de la segunda vuelta de elecciones departamentales.
Los jurados electorales serán responsables de administrar las mesas de votación durante la jornada del domingo 19 de abril.
Notificación a jurados
Una vez realizado el sorteo, la notificación a los ciudadanos seleccionados se llevará a cabo del 1 al 19 de abril, de manera progresiva.
Las autoridades recordaron que cumplir esta función es una obligación ciudadana establecida por ley.
Proceso en cinco departamentos
El sorteo se realizará en los departamentos de:
Donde se definirá a las autoridades departamentales en segunda vuelta.
Organización contra el tiempo
El TSE destacó que el proceso se desarrolla en un plazo ajustado de aproximadamente 20 días, lo que representa un reto logístico para garantizar elecciones transparentes.
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