Tras victoria en subnacionales, Loza niega romper lazos con Evo

Tras finalizar el cómputo oficial que lo declaró ganador de la Gobernación de Cochabamba este sábado, Leonardo Loza, de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), afirmó que no se distanciará del expresidente Evo Morales. El dirigente del evismo se impuso en primera vuelta con el 40,43% de los votos.

En una entrevista con la Red Unitel, Loza manifestó que “jamás” se alejaría de Morales en los ámbitos ideológico, político y pragmático. Sin embargo, aclaró que este no se involucrará en los temas administrativos de la Gobernación. “Seremos nosotros quienes vamos a dirigir el horizonte de nuestro departamento”, aseguró.

El gobernador electo adelantó también que exigirá al Gobierno que se cumpla el “50/50”.

“Armaremos un bloque fuerte del campo y la ciudad, con empresarios y todos los sectores sociales, para exigir no solo el cumplimiento del 50-50, sino también atención a otras demandas”, manifestó. Loza también reiteró su promesa electoral de “cero bloqueos”, si las autoridades cumplen con su trabajo.

Con información de Correo del Sur

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