Al 97% del cómputo oficial, continúa conteo de votos en Santa Cruz

El cómputo oficial de las elecciones subnacionales avanza hacia su fase final en el departamento de Santa Cruz, donde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reporta un 97% de actas procesadas para la gobernación y entre el 98% y 99% en el caso de alcaldías.

“Estamos al 97% del cómputo de actas a gobernación”, informó el vocal Manfredo Bravo, desde el centro de cómputo instalado en la Expocruz.

La autoridad electoral indicó que, de mantenerse el ritmo actual, los resultados podrían consolidarse en su totalidad durante la jornada.

Sin embargo, explicó que al menos 150 mesas deberán repetir la votación debido a observaciones en actas, lo que podría extender parcialmente el proceso.

En el municipio de San Ignacio de Velasco, el cómputo ya fue cerrado al 100%, aunque persisten conflictos por el desconocimiento de resultados por parte de algunos sectores.

Entre las causas, se encuentra la participación en papeleta de una sigla que ya habría sido cancelada, así como la controversia en torno a la habilitación e inhabilitación de un candidato durante el proceso electoral.

“Vamos a ver cómo se resuelve”, indicó Bravo, señalando que estos casos aún están en análisis y podrían influir en la definición final.

Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral continúan procesando la información, mientras se espera la emisión del informe oficial con los resultados definitivos en las próximas horas.

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