El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) confirmó que los jubilados del sector recibirán un pago acumulado durante el mes de abril. Esta medida responde al ajuste anual por inflación que el Estado boliviano garantiza a quienes se retiraron bajo el sistema vigente hasta 1997.

Desde la institución explicaron que el incremento se calcula en función de la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). "Como el año pasado subió al 18% la inflación medida por las UFVs, se da este aumento a quienes se han jubilado exclusivamente en el sistema de reparto".

El desembolso programado para el inicio de mes será significativo al integrar tres conceptos económicos en una sola boleta. Los beneficiarios percibirán su renta actualizada de abril junto con los montos retroactivos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

La aplicación del aumento seguirá una modalidad inversamente proporcional para favorecer a los rentistas con ingresos más bajos. Es asì que las personas que tienen una renta de 3.991 bolivianos van a recibir un aumento de 750 bolivianos", mientras que los niveles más altos recibirán cerca de 250 bolivianos.

Actualmente, el universo de beneficiarios alcanza a 69.516 personas que forman parte de las obligaciones asumidas por el Estado tras el cierre del modelo antiguo. Este ajuste no solo incrementa la renta mensual hasta fin de año, sino que también servirá como base de cálculo para el aguinaldo y futuros incrementos.

Los cobros podrán realizarse a partir del primero de abril en las agencias autorizadas del Banco de la Unión a nivel nacional.

La autoridad enfatizó que los rentistas "no necesitan hacer ningún trámite, sino ir simplemente como todos los meses" para recibir sus haberes y el respectivo retroactivo.

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