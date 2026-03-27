¿Te toca cobrar este fin de semana el Bono PEPE?; esto debes saber

La Gestora Pública ratificó que el pago de los 150 bolivianos mensuales del programa PEPE mantiene un cronograma estricto. Esta organización se basa exclusivamente en la fecha de nacimiento de cada beneficiario para habilitar los desembolsos bancarios.

Cobros en días no laborables

El sistema contempla ajustes automáticos cuando la fecha de cumpleaños coincide con un día domingo o feriado nacional. En estos casos, el pago se traslada de manera inmediata al siguiente día hábil disponible en las entidades financieras.

Si un beneficiario tiene asignado el cobro para un domingo, podrá acudir al banco directamente el lunes posterior. No es necesario realizar trámites adicionales ni solicitar reprogramaciones manuales ante la institución estatal.

Casos especiales de fin de mes

Los ciudadanos que nacieron los días 29, 30 y 31 de enero enfrentan una disposición técnica particular en su calendario. El monto correspondiente al mes de febrero no se entrega durante ese periodo debido a la diferencia de días calendario.

Esta población deberá esperar hasta el mes de marzo para percibir sus beneficios de manera acumulada. La fecha de cobro será la misma que el sistema les asigne para el tercer mes del año en curso.

Modalidades y plazos para rezagados

El programa permite a los usuarios elegir entre retirar el monto mensual o acumularlo para un solo pago. Aquellos que decidan esperar hasta abril podrán recibir un total de 450 bolivianos en una sola transacción.

Documentación: Presentar la cédula de identidad original vigente y una fotocopia simple.

Presentar la cédula de identidad original vigente y una fotocopia simple. Fecha límite: Los beneficiarios rezagados tienen plazo máximo hasta el 30 de abril de 2026.

Los beneficiarios rezagados tienen plazo máximo hasta el 30 de abril de 2026. Canales de consulta: Está disponible la línea gratuita 800-10-1070 y el número de WhatsApp 77199342.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de los requisitos es indispensable para evitar demoras en las ventanillas. El proceso busca garantizar que todos los sectores habilitados accedan al beneficio económico de manera ordenada y segura.

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