Rezagados del bono PEPE: Estos son los documentos que deben presentar

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha ingresado en su fase final de pagos en todo el territorio nacional. Si aún no has realizado el cobro de los Bs. 150, este es el momento definitivo para acudir a cualquier entidad financiera habilitada.

Tras las recientes elecciones, el requisito indispensable para cualquier transacción bancaria es la presentación del certificado de sufragio. En caso de no haber votado el 22 de marzo, el beneficiario deberá presentar el documento de descargo emitido por la Corte Electoral de su ciudad.

Además del comprobante de votación, es obligatorio portar la Cédula de Identidad original vigente del progenitor o tutor legal. Para agilizar el proceso en ventanilla, se debe entregar también una fotocopia legible de dicho documento de identificación.

La atención en los bancos continúa bajo el estricto sistema de turnos organizado por la fecha de nacimiento del titular. Este mecanismo es crucial para evitar aglomeraciones y asegurar que el beneficio por familia se entregue de forma ordenada.

Para quienes tengan dudas sobre su habilitación, el Gobierno ha dispuesto la página web www.gestora.bo y la línea gratuita 800 10 1070. Asimismo, se encuentra activo el WhatsApp oficial 77199342 para la verificación de datos y consultas de historial estudiantil.

Se recomienda a los ciudadanos no esperar hasta el último día y verificar la vigencia de su documentación antes de asistir a los puntos de cobro. El cumplimiento de estas normas permitirá que el refuerzo económico llegue sin demoras a las familias bolivianas.

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