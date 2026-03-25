Últimos días: Este 31 de marzo vence el plazo para registrar daños por gasolina en la plataforma SREC

El tiempo se agota para los propietarios de vehículos que sufrieron desperfectos debido a la gasolina desestabilizada. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ratificó que la plataforma del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) estará habilitada para el registro de cualquier número de placa únicamente hasta el 31 de marzo.

Tras superar la etapa de cronograma por terminación de dígitos, actualmente el sistema permite el ingreso de cualquier usuario rezagado. Sin embargo, la estatal petrolera advirtió que, pasada esta fecha, el sistema solo atenderá "casos especiales" con una prórroga máxima hasta el 30 de abril.

Pagos en marcha y nuevas modalidades

El proceso de resarcimiento ya es una realidad. Desde esta semana, más de 700 usuarios comenzaron a cobrar sus compensaciones. Además de la transferencia bancaria directa, YPFB habilitó el “pago en ventanilla” a través del Banco Unión. Los beneficiarios están siendo notificados vía WhatsApp (por el mismo número donde realizaron su reclamo) para pasar por la entidad bancaria.

¿Cómo realizar el registro? (Guía Paso a Paso)

Para quienes aún no han iniciado el proceso, el registro se realiza de manera digital y sencilla. A continuación, te detallamos los pasos clave basados en la Fase 2 del sistema:

Contacto Inicial: Escribe a la línea de WhatsApp habilitada: 72150600. También puedes recibir orientación personalizada llamando al 50850088 (Centro de Atención al Usuario). Carga de Documentación: Deberás tener a mano y digitalizados los siguientes requisitos: Cédula de Identidad y RUAT.

Certificado de SOAT vigente.

Número de cuenta bancaria y nombre del banco.

Pruebas del daño: Facturas de reparación, recibos, fotografías o informes técnicos. Validación Automática: El sistema SREC cruzará tus datos con las bases de B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT para confirmar la titularidad y la carga de combustible en el periodo crítico.

Peritaje y Clasificación: Leves: Se resuelven de forma ágil con una declaración jurada y finiquito digital para pago directo.

Medios o Graves: Requieren una evaluación técnica adicional por peritos designados para determinar el monto exacto. Firma y Cobro: Una vez validado el monto por la aseguradora, se procede al finiquito de liquidación y el abono en cuenta o habilitación de pago en ventanilla.

IMPORTANTE: Mira el video adjunto en esta publicación para visualizar paso a paso cómo navegar en la plataforma y completar la verificación de daños con los peritos asignados.

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