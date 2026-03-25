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YPFB asegura pago de Bs 1,6 millones por gasolina irregular y rechaza los bloqueos

La estatal asegura que ya indemniza a miles de afectados por la gasolina irregular, mientras el conflicto con el transporte mantiene paralizada la ciudad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/03/2026 14:38

Foto: Gerente de Comercialización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Mendoza. Red Uno.
La Paz

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El gerente de Comercialización de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Mendoza, informó que inició el pago de resarcimientos económicos a transportistas afectados por la gasolina irregular, alcanzando un monto estimado de Bs 1,6 millones, y cuestionó los bloqueos que paralizan a La Paz.

Desde instalaciones del Banco Unión, Mendoza indicó que más de 2.500 personas se benefician con estos pagos, tras cumplir requisitos establecidos para acceder a la compensación.

“Hoy nos encontramos en el Banco Unión, donde se está haciendo el resarcimiento de un pago justo a aquellas movilidades que han sufrido daños a causa de una gasolina desestabilizada”, señaló.

La entidad aseguró que los compromisos asumidos con los sectores afectados se están cumpliendo “al 100%” y rechazó las acusaciones de incumplimiento por parte de transportistas movilizados.

“Se indica que no hemos cumplido, que no hemos pagado, cuando es totalmente falso. Estamos aquí pagando en cajas a todos los damnificados”, afirmó.

Asimismo, detallaron que existen casos de compensaciones superiores a los montos denunciados públicamente.

“Alguien dijo que solo se pagaba Bs 500 o Bs 1.000, lo cual es falso. Hay boletas donde se han resarcido más de Bs 4.000”, explicó.

En ese marco, YPFB calificó de injustificadas las medidas de presión que mantienen bloqueada la ciudad y advirtió sobre el impacto económico y social.

“No tiene sentido el bloqueo, no beneficia a nadie. Está perjudicando a la ciudadanía y al motor económico que es La Paz”, manifestó.

Finalmente, la estatal reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará con el proceso de pagos, incluso mediante mecanismos digitales, para facilitar el acceso de los beneficiarios a la compensación.

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