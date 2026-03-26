Efectivos de la Policía Boliviana iniciaron operativos de desbloqueo en distintos puntos de La Paz, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular en medio del paro indefinido del transporte.

Las intervenciones se desarrollan en zonas estratégicas, donde los bloqueos habían paralizado el tránsito y generado largas filas, afectando el desplazamiento de la población.

Durante los operativos, los uniformados priorizan el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, facilitando su circulación hacia centros de salud.

En la avenida Costanera, en la zona de Obrajes, se observó el traslado de una ambulancia con destino a la Caja Petrolera, mientras los efectivos coordinaban el despeje de la vía.

Las acciones buscan reducir el impacto del paro, que ha afectado el transporte y otros servicios en la ciudad.

Sin embargo, algunos puntos de bloqueo aún se mantienen, por lo que la Policía continúa desplegada para restablecer el orden y garantizar la transitabilidad.

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