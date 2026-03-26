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Economía

Ante anuncio de paro indefinido YPFB convoca al diálogo

La reunión está prevista para este miércoles a las 20:00 y busca atender las demandas del sector sobre la calidad de la gasolina y resarcimiento de daños.

Juan Marcelo Gonzáles

25/03/2026 20:21

Foto: Edificio de YPFB
La Paz

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En medio del conflicto por el paro del transporte en La Paz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) convocó formalmente al sector del transporte libre a una reunión de diálogo para buscar soluciones a sus demandas.

La invitación está dirigida al ejecutivo departamental del sector, Limbert Tancara, y a los dirigentes del transporte.

Reunión clave esta noche

Según la carta oficial, el encuentro se realizará este miércoles a las 20:00 en el edificio corporativo de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio (El Prado), en la ciudad de La Paz.

El objetivo principal es abordar las problemáticas vinculadas al abastecimiento y la calidad de la gasolina, así como el resarcimiento por los daños denunciados por el sector.

Participarán autoridades nacionales

En la reunión está prevista la participación de autoridades de alto nivel, entre ellas:

  • El ministro de Hidrocarburos y Energías
  • El ministro de Obras Públicas
  • El viceministro de Régimen Interior y Policía

La presencia de estas autoridades busca generar un espacio de diálogo directo para encontrar soluciones al conflicto.

Buscan frenar la escalada del conflicto

La convocatoria se da en un contexto de creciente tensión, tras la declaratoria de paro indefinido por parte del transporte libre.

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