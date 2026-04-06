Retienen un camión con soya y arrestan a su conductor tras operativo en Santa Cruz

Un camión que transportaba soya fue retenido durante un operativo realizado en la ruta que conecta Santa Cruz con Warnes, en un hecho que derivó además en el arresto del conductor con fines investigativos.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo era utilizado para actividades privadas, pese a que presuntamente pertenecería al Estado, lo que encendió las alertas de las autoridades por un posible uso irregular de bienes públicos.

Tras la intervención, el camión fue trasladado a dependencias de la Delcc, donde se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que operaba el motorizado.

El conductor permanece bajo custodia mientras se recaban mayores elementos que permitan determinar responsabilidades en el caso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial detallado; sin embargo, se prevé que en las próximas horas se brinden mayores precisiones sobre este hecho.

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