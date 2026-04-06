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Tragedia en la ruta: cantante peruano sufre grave accidente y no llega a Bolivia

Un triple choque en la región de Puno dejó un fallecido y varios heridos. Entre ellos está el artista de huayno Yosmel Felipe Coarite, quien permanece en terapia intensiva.

Silvia Sanchez

06/04/2026 10:50

Tragedia en la ruta: cantante peruano sufre grave accidente y no llega a Bolivia. Foto RR.SS.
Perú

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Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en la vía Juliaca–Huancané, en el sector Ayabacas, en la región de Puno.

El hecho, un triple choque, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos, generando conmoción en el ámbito musical del sur del país.

Entre los afectados se encuentra el cantante de huayno sureño Yosmel Felipe Coarite, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro médico, donde permanece en terapia intensiva.

Una gira interrumpida por la tragedia

Según los primeros reportes, en el accidente perdió la vida un integrante de la agrupación La Nueva Dinastía del Sur, grupo al que pertenece el artista.

La banda regresaba a Juliaca tras cumplir con una presentación. Su siguiente destino era El Alto, donde tenían previsto un show este mismo domingo.

Mensaje a sus seguidores

Tras lo ocurrido, la agrupación emitió un mensaje en el que pidió disculpas a sus seguidores en Bolivia por no poder cumplir con la presentación programada.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

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