Terminal de La Paz retoma viajes tras paro del transporte

Las operaciones en la terminal de buses de La Paz comenzaron a normalizarse tras el levantamiento del paro del transporte público, lo que permitió reactivar los viajes hacia destinos como Cochabamba y Oruro.

Las salidas estuvieron suspendidas durante casi 48 horas, generando afectación tanto a empresas como a pasajeros.

Según reportes de operadoras, los servicios se reanudaron de forma progresiva, pero con una alta demanda acumulada de usuarios que no pudieron viajar durante los días de conflicto.

Muchos pasajeros tuvieron que reprogramar actividades laborales y personales, lo que generó retrasos y complicaciones.

“Yo vengo de provincia y tenía que llegar el miércoles a trabajar, pero recién estoy saliendo hoy”, relató un usuario afectado.

El paro también dejó consecuencias en el sector del transporte, con reclamos por daños y pérdidas económicas.

“Nos ha perjudicado tremendamente. Tengo una camioneta que se ha destrozado por el combustible de mala calidad”, señaló un afectado, quien denunció fallas mecánicas y gastos no cubiertos.

Durante los días de conflicto, se registró un impacto en distintas actividades, debido a la suspensión de viajes y bloqueos.

Si bien el servicio ya se restablece, la normalización será gradual, mientras se atiende la demanda acumulada y se reorganizan las salidas.

La población espera que las autoridades cumplan los compromisos asumidos con el sector, especialmente en temas como la calidad del combustible y posibles compensaciones.

El objetivo es evitar nuevas interrupciones y garantizar la continuidad del servicio.

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