¡A chicotazos!: reportan agresiones en puntos de bloqueo en La Paz

La jornada de paro del transporte en La Paz se intensifica con nuevos hechos de tensión, tras la difusión de imágenes que muestran agresiones a conductores en puntos de bloqueo.

En los registros audiovisuales se observa cómo algunos choferes son interceptados por movilizados y obligados a detenerse, siendo agredidos con chicotes como medida de presión para que acaten la protesta.

Los hechos reflejan un endurecimiento de las medidas de presión, en un contexto donde los bloqueos continúan en puntos estratégicos de la ciudad.

Además de restringir el tránsito, algunos sectores recurren a la intimidación contra quienes intentan continuar con sus actividades laborales.

Pese al conflicto, en algunos sectores se ha permitido el paso de ambulancias y emergencias médicas, mientras la Policía Boliviana realiza operativos para restablecer la circulación.

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