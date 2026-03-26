La Paz: choferes confirman asistencia al diálogo con el Gobierno por conflicto de la gasolina

Edson Valdez, dirigente de los choferes del departamento de La Paz, confirmó que el sector participará en el diálogo convocado por el Gobierno para las 11:00 de este jueves, en medio del segundo día de bloqueo indefinido.

El encuentro fue fijado en instalaciones del Palacio de Comunicaciones, donde la dirigencia será recibida por una comisión conformada por los ministros de Gobierno, Economía, Obras Públicas e Hidrocarburos.

“Vamos a participar todos los dirigentes a nivel departamental, interprovincial, urbanos. Alrededor de 150 dirigentes nos vamos a reunir con el Gobierno porque no queremos que nos señalen o nos acusen de arreglos amañados”, explicó Valdez.

La participación masiva de representantes del sector busca garantizar transparencia en el diálogo y evitar cuestionamientos sobre posibles acuerdos parciales en medio del conflicto.

Aguardan que en este encuentro, el Gobierno garantice la calidad de los combustibles y se pueda generar el tema del resarcimiento a todos los transportistas que se han visto afectados por la ‘gasolina desestabilizada’.

Más temprano, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que se conformó una comisión de alto nivel que esperaba a la dirigencia de choferes sindicalizados, quienes cumplen este jueves el segundo día de bloqueo en las principales calles y avenidas de La Paz y El Alto.

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