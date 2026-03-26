Comisión de ministros busca acuerdo con choferes tras segundo día de bloqueos en La Paz

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que se conformó una comisión de alto nivel que en aguarda en las próximas horas reunirse con la dirigencia de choferes sindicalizados, quienes cumplen este jueves el segundo día de bloqueo en las principales calles y avenidas de La Paz y El Alto.

La comisión está integrada por el propio Oviedo, junto al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza; el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

“Nos lleva a sentarnos con ellos, hablar y resolver los problemas que está atravesando el autotransporte”, sostuvo la autoridad.

El titular de Gobierno explicó que durante las conversaciones se expondrá al sector del transporte la situación estructural encontrada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras recientes investigaciones en curso.

“Entonces, vamos a explicarles esto también a los señores del autotransporte para decirles que esto es lo que hemos encontrado (…) sus protestas tienen justa razón, tienen su origen, no en estos meses que se está teniendo de gestión, sino son años en el pasado de este manejo delictivo que se ha hecho de YPFB”, sostuvo.

El Gobierno envió una nota a la dirigencia del transporte público para instalar el diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita levantar las medidas de presión en la sede de Gobierno.

Los choferes exigen la dotación de gasolina de calidad y el cumplimiento del compromiso de resarcimiento por los daños ocasionados a sus vehículos por el combustible cuestionado. No obstante, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se informó que ya se inició el pago a algunos de los afectados.

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