Atención: suspenden viajes interdepartamentales desde La Paz por bloqueos del transporte

La Terminal de Buses de La Paz suspendió todas las salidas interdepartamentales debido a los bloqueos instalados en distintos puntos de la ciudad, en el contexto del paro indefinido del transporte.

La administración informó, mediante un comunicado emitido este 26 de marzo de 2026, que la decisión responde a la imposibilidad de garantizar condiciones seguras de circulación en las rutas de acceso y salida de la urbe.

La suspensión afecta a todos los viajes hacia el interior del país y se mantendrá vigente mientras persistan las restricciones en las vías.

Desde la terminal se recomendó a usuarios y empresas de transporte tomar previsiones para evitar contratiempos.

Asimismo, se pidió a la población mantenerse atenta a los canales oficiales, donde se comunicará oportunamente la reanudación de los servicios.

La situación se da en medio de un escenario de conflicto que impacta la movilidad en La Paz y El Alto, con múltiples puntos de bloqueo activos.

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