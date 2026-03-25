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Comunidad

Empresarios piden suspender bloqueos ante pérdidas económicas

La Cámara Departamental de Industrias advierte impacto económico y cuestiona perjuicios a la población paceña.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

25/03/2026 13:53

Foto: Transportistas acatan bloqueo de caminos desde tempranas horas de la mañana. Red Uno.
La Paz

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La Cámara Departamental de Industrias alertó que los bloqueos del transporte en el departamento de La Paz están generando una afectación económica estimada en al menos 15 millones de dólares, de los cuales entre 3 y 4 millones impactan directamente al sector industrial.

Según el presidente de la entidad, José Eduardo Iriarte, estos cálculos se basan en evaluaciones realizadas por economistas de la institución, quienes advierten que la paralización de actividades está frenando la producción y el flujo económico en la región.

“Estamos hablando de una afectación de alrededor de $us 15 millones que dejan de generarse en el departamento, de los cuales por lo menos unos 3 o 4 millones son directamente a la industria”, señaló.

Desde el sector empresarial cuestionaron las medidas de presión asumidas por los transportistas, indicando que, si bien reconocen las dificultades por la calidad del combustible, los bloqueos no justifican el perjuicio a la población en general.

“Tenemos un mercado con inconvenientes, pero no por eso vamos a salir a bloquear y perjudicar al resto de la población”, manifestó Iriarte.

Asimismo, hicieron énfasis en que estas protestas vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libre circulación, el acceso a la educación, la asistencia a citas médicas y la posibilidad de llegar a los lugares de trabajo.

“Hay un derecho a la protesta pacífica, pero también hay un derecho a la libre locomoción, a llevar a los niños al colegio, a asistir a citas médicas y a trabajar sin problemas”, agregó.

La Cámara exhortó al sector movilizado a suspender los bloqueos y buscar mecanismos de diálogo que permitan resolver el conflicto sin generar mayores daños a la economía y a la población paceña.

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