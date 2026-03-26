“Se profundizan los perjuicios”: industriales alertan impacto por bloqueos

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su preocupación por la crisis vinculada a la calidad del combustible, señalando que la situación está afectando el desempeño de la economía y el funcionamiento del aparato productivo.

A través de un comunicado, la entidad remarcó que este problema no es menor, ya que incide directamente en la producción, el transporte y la operación de empresas que dependen de un sistema confiable.

El sector industrial indicó que la combinación de esta problemática con los bloqueos está generando mayores dificultades en el abastecimiento y la actividad económica.

“Las acciones que implican paralización de vías interrumpen las operaciones productivas, afectan el abastecimiento y profundizan los perjuicios para empresas y ciudadanos”, señala el pronunciamiento.

Si bien la CNI reconoció la preocupación del sector transporte y de la ciudadanía, cuestionó las medidas de presión, al considerar que agravan el impacto económico.

En ese sentido, advirtió que la paralización de vías tiene efectos directos en la cadena productiva y en el normal desarrollo de actividades.

Pedido de soluciones

La institución pidió a las autoridades implementar controles rigurosos en la calidad del combustible, además de soluciones inmediatas para los sectores afectados.

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