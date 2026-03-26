Inicia por tiempo y materia el diálogo entre Gobierno y transportistas

Pasadas las 11:50 de este jueves se instaló el diálogo entre la comisión de ministros del Gobierno y la dirigencia del transporte en La Paz, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita levantar las medidas de presión que el sector cumple por segundo día consecutivo.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el encuentro se desarrollará “por tiempo y materia” hasta encontrar una solución al conflicto y restablecer la normalidad en la sede de Gobierno.

“Vamos a atender las dudas y preocupaciones respecto al problema de la gasolina. La idea es instalar un diálogo por tiempo y materia hasta encontrar soluciones y lograr levantar las medidas de presión”, sostuvo la autoridad.

Previamente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se conformó una comisión de alto nivel integrada por autoridades del área económica y energética del Ejecutivo, con la finalidad de encarar un diálogo técnico y transparente con el sector movilizado.

La comisión de alto nivel está confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Economía, José Gabriel Espinoza, de Obras Públicas, Maricio Zamora y el titular de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

Por su parte, Edson Valdez, dirigente de los choferes del departamento de La Paz, confirmó la participación de más de 150 dirigentes en la reunión.

Según explicó, la presencia masiva del sector busca garantizar la transparencia del diálogo y evitar cuestionamientos sobre posibles acuerdos parciales.

Los transportistas esperan que en este encuentro el Gobierno garantice la calidad de los combustibles y atienda el resarcimiento a los afectados por la denominada “gasolina desestabilizada”.

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