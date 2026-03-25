Paro y bloqueos dividen opiniones: parlamentarios apoyan reclamos, pero cuestionan perjuicios

Algunas autoridades cuestionaron las medidas de presión asumidas por los transportistas, que derivaron en bloqueos y paro en La Paz y El Alto, aunque coincidieron en que las demandas del sector son justificadas.

De acuerdo con los datos expuestos, se registran más de 40 puntos de bloqueo en la ciudad de La Paz y al menos 23 en El Alto, lo que genera complicaciones en la circulación y afecta a la población.

“No hay que pedir medidas (…) entiendo que es una manera de protesta, es una bronca que tiene el transportista, porque le están restringiendo sus medios, pero las medidas tienen que ser dirigidas a quienes están perjudicando”, manifestó el diputado José Maldonado.

Por su parte, la diputada Patricia Patiño señaló que las protestas deberían enfocarse directamente en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entidad señalada como responsable de la presunta mala calidad de los combustibles.

“Si continúa con la misma situación, obviamente vamos a tener paros, vamos a tener conflicto, vamos a tener incertidumbre”, advirtió la legisladora.

Los parlamentarios coincidieron en que, si bien el sector transporte es uno de los más afectados por la calidad del combustible, las medidas de presión terminan impactando de manera directa en la ciudadanía, agravando el escenario de conflictividad en ambas urbes.

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