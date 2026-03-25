Lluvias afectan a siete municipios en Cochabamba; rige alerta hidrológica naranja

Las lluvias registradas en los últimos días comienzan a generar impactos en al menos siete municipios del departamento de Cochabamba, mientras se mantienen vigentes alertas por precipitaciones durante toda la semana.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba, Ramiro López, informó que, pese a la irregularidad en las precipitaciones durante febrero, los recientes eventos pluviales se mantienen dentro de parámetros normales para la temporada.

Explicó que la lluvia caída recientemente fue de baja intensidad y se prolongó durante gran parte del día, lo que resulta beneficioso para los suelos agrícolas, ya que permite una mejor absorción de agua.

En ese contexto, sostuvo que son siete los municipios que presentan algún tipo de afectación, entre ellos cuatro son del trópico: Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré y Villa Tunari. A estos se suma Arque, donde se reportan al menos dos comunidades aisladas.

Acotó que también hay afectación en el municipio de Pojo, donde las lluvias provocaron deslizamientos en la zona del río Grande, además de daños a infraestructura, como la pérdida de un puente peatonal en la comunidad San José, lo que afecta el tránsito de estudiantes y la actividad agrícola.

Alerta vigente y riesgos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi ) activó una alerta hidrológica naranja en el departamento de Cochabamba hasta fin de mes, con pronóstico de lluvias continuas durante la semana.

En tanto, la ruta nueva al oriente fue habilitada tras los deslizamientos registrados en el sector de Siete Curvas, aunque con paso restringido a un solo carril, lo que obliga a los conductores a extremar precauciones.

López recordó que el periodo de lluvias se extiende habitualmente entre octubre y abril, dentro del ciclo pluviómetro que concluye entre junio y julio, por lo que las actuales precipitaciones aún se encuentran dentro de rangos esperados.

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