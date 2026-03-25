Carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz ya está transitable, pero hay alerta en tres sectores críticos

La circulación por la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz fue restablecida tras los trabajos de limpieza y rehabilitación ejecutados en varios tramos afectados por las intensas lluvias. Sin embargo, las autoridades recomiendan transitar con precaución debido a la persistencia de las lluvias en sectores considerados críticos.

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Cochabamba, Manuel Torrico, informó que existen al menos tres puntos críticos a causa de derrumbes y desbordes de ríos, específicamente en Siete Curvas, la zona de Naranjitos y pasado el puente de Chimoré, en Valle Hermoso.

“Como ABC estamos realizando un monitoreo constante en varios sectores. Ayer logramos liberar el paso en Siete Curvas, donde hubo dificultades durante toda la mañana, y posteriormente habilitamos los tramos afectados en Naranjitos y otros puntos críticos”, explicó.

Torrico señaló que estos eventos se deben a lluvias extraordinarias registradas en el marco de una alerta naranja vigente en la región. Asimismo, indicó que se continúa con trabajos de limpieza y ampliación de la plataforma para evitar nuevos contratiempos.

“La transitabilidad está asegurada, pero solicitamos a los usuarios circular con precaución en estos sectores críticos”, enfatizó la autoridad, añadiendo que se mantiene un monitoreo permanente junto a equipos técnicos y empresas de conservación.

Carretera a Toro Toro

Por otra parte, informó que la carretera hacia Toro Toro presenta rajaduras de gran magnitud, aunque aclaró que esta vía no forma parte de la Red Vial Fundamental, por lo que su atención corresponde a la Gobernación de Potosí. No obstante, la ABC dispuso personal para realizar tareas de señalización y control del tráfico mientras se coordina una intervención conjunta.

Salidas terminal

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se confirmó que las empresas ya reanudaron la venta de pasajes hacia Santa Cruz por la carretera nueva, mientras que desde la parada Chapare se reportó que las salidas de minibuses se desarrollan con normalidad desde el día anterior.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantenerse alertas y respetar las señalizaciones, especialmente en zonas donde continúan los trabajos y existe riesgo de nuevos derrumbes.



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