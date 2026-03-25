¿Vas a salir de casa? Toma previsiones: este es el pronóstico del clima para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 25 de marzo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas con baja probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 22°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 4°C y 19°C, con probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormentas eléctricas durante la jornada y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 22°C.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 11°C y 27°C, con probabilidad de lluvias en el día.

Sucre tendrá lluvias durante el día, con valores entre 11°C y 23°C.

Tarija tendrá una jornada con lluvias, con temperaturas que irán de los 14°C a los 22°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas entre 22°C y 30°C con probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y con baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 23°C y 32°C, con alta probabilidad de lluvias.

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