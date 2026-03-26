Con paraguas en mano: así estará el clima en Bolivia este jueves 26 de marzo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica para este jueves 26 de marzo temperaturas variables y lluvias en varias regiones del país.

En La Paz, se prevé una temperatura entre 7°C y 21°C, con lluvias en la tarde y noche. El Alto tendrá mínimas de 1°C y máximas de 16°C, también con precipitaciones hacia el final del día.

En Cochabamba, los valores oscilarán entre 12°C y 20°C, con tormentas en la tarde. Un comportamiento similar se espera en Santa Cruz y Trinidad, donde las máximas alcanzarán los 27°C, acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas.

Cobija será una de las ciudades más cálidas, con temperaturas entre 22°C y 29°C, aunque con precipitaciones previstas durante la jornada.

En el Occidente del país, Oruro registrará entre 5°C y 18°C, mientras que Potosí tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 20°C, con lluvias especialmente en la tarde.

Por su parte, Sucre presentará temperaturas entre 12°C y 22°C, con lluvias en horas de la noche. En Tarija, el termómetro oscilará entre 14°C y 26°C, con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones ante el clima

El pronóstico anticipa una jornada con condiciones inestables en varias regiones, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones ante posibles lluvias y cambios bruscos de temperatura.

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