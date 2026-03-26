Transporte paceño condiciona diálogo con el Gobierno y confirma paro indefinido con bloqueos

Tras un masivo ampliado, las principales federaciones de transporte de La Paz determinaron el inicio de un paro indefinido con bloqueo de caminos. La medida surge como respuesta a lo que consideran una "burla" por parte del Gobierno respecto a la mejora en la calidad de la gasolina y el pago de daños económicos a los transportistas de base.

Los ejecutivos del sector fueron contundentes al señalar que ya no consideran al Ministro de Hidrocarburos ni al presidente de YPFB como interlocutores válidos, tras recibir la invitación al diálogo cursada por dichas autoridades, al considerar que han incumplido los acuerdos previos.

"Nosotros hemos hecho el desconocimiento, hemos pedido la destitución del ministro de Hidrocarburos y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)", afirmó Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka.

Por su parte, Edson Valdez, ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes "1 de Mayo", explicó que el sector solo retomará el diálogo si se conforma una comisión con poder de decisión.

"El ampliado ha pedido si no es el presidente del Estado plurinacional que nos atienda a nosotros los transportistas, una comisión de alto nivel de tres o cuatro ministros con poder de decisión puedan ser quienes atiendan nuestro sector", aseveró Valdez.

Denuncian falta de resarcimiento económico

Uno de los puntos de mayor fricción es el compromiso de pago por los daños mecánicos que el combustible habría ocasionado en los vehículos. Mientras YPFB asegura que el proceso ha iniciado, los dirigentes desmienten categóricamente estas afirmaciones.

"Le siguen mintiendo a la población. (...) En el departamento de La Paz no hay un solo vehículo que haya sido resarcido. ¿Por qué no presentan las listas y ver si alguna de esas placas es del sector público?", cuestionó Escalante.

Valdez reforzó esta postura señalando el impacto directo en el bolsillo del transportista:

"Hoy día, el hombre de base se siente afectado en su economía, afectado en su movilidad. Antes hacíamos fila para adquirir combustible; hoy tenemos que hacer fila en los lugares donde van a arreglar nuestras movilidades".

Medidas de presión y alcance nacional

Los dirigentes advirtieron que la molestia se está extendiendo a otros departamentos como Oruro y Santa Cruz. La instrucción para las bases en La Paz es clara respecto a la masificación de la protesta.

"El ampliado ha sido contundente. Las nueve federaciones regionales, los secretarios generales de diferentes sindicatos han dicho que vamos al paro indefinido", confirmó Valdez, añadiendo una invitación a otros sectores: "Les invitamos a los compañeros particulares de que puedan sumarse a la medida de presión".

Finalmente, Santos Escalante reiteró que la prioridad absoluta es técnica antes que económica:

"Lo primero que se tiene que hacer es que se mejore la calidad de gasolina antes, y luego hablemos del resarcimiento pese a que ellos se han comprometido".

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