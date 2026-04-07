Eliminación del ITF y liberación de tarjetas: Gobierno busca “desenmarañar” 20 años de distorsión económica

En un esfuerzo por dinamizar la economía boliviana y recuperar la confianza en el sistema financiero formal, el Gobierno nacional ha puesto en marcha una serie de medidas que incluyen la eliminación definitiva del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito.

Pablo Camacho, Director Ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), señaló en Que No Me Pierda que estas acciones son fundamentales para corregir las distorsiones acumuladas durante dos décadas. Según Camacho, el modelo anterior priorizó la ideología sobre la racionalidad económica, resultando en un uso discrecional de recursos públicos.

"No es fácil desenmarañar 20 años de gobierno... ha sido parte de ese modelo de la ideología sobre la economía en la cual el realizar con decretos compras sin monto, sin plazo, sin tiempo, pues es el desastre económico al que nos han llevado", afirmó la autoridad.

Adiós al ITF y retorno del dólar a la banca

Sobre el ITF, Camacho explicó que, aunque en su momento cumplió el objetivo de "bolivianizar" la economía, terminó convirtiéndose en una carga para el sector formal. Con su eliminación, se espera que el flujo de divisas retorne a los canales oficiales.

"Habiendo cumplido ese objetivo, lo único que se volvió el ITF fue un impuesto a la economía formal. Lo único que hacía era encarecer las operaciones en dólares... hoy celebramos que se elimine el ITF definitivamente y ¿qué va a permitir esto? Devolver la confianza y que nuevamente los dólares vuelvan a circular por la banca formal".

Uso de tarjetas y fin de las restricciones

Uno de los puntos más esperados por la población es la flexibilización en el uso de tarjetas para compras internacionales, servicios de salud, educación y plataformas digitales como redes sociales o streaming, que habían sufrido severas limitaciones.

Camacho aclaró que los límites ahora se regirán bajo criterios más amplios, diferenciando entre tarjetas de débito y crédito:

"Los 500 dólares aplican a las tarjetas de débito... las de crédito van a tener la capacidad de gasto de acuerdo a la capacidad de pago... no tienen límite. El único límite es la capacidad de pago".

Auditorías a empresas públicas y "Caja de Pandora"

El director de la OFEP también se refirió a la situación crítica de las empresas estatales, denunciando un manejo arbitrario de los fondos a través de decretos de excepción y contrataciones directas que suman montos millonarios.

"Cada empresa que revisamos, cada empresa que se va analizando la data y la forma, pues quedamos sorprendidos... cada que se toca una empresa es una caja de sorpresas, es una caja de Pandora", lamentó, citando ejemplos como el de YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), que actualmente opera solo al 14% de su capacidad.

Finalmente, Camacho anunció que se presentará una plataforma pública para que periodistas y analistas puedan fiscalizar el destino de las reservas y los resultados del proceso de industrialización, subrayando que las medidas actuales, aunque paulatinas, están devolviendo la estabilidad al tipo de cambio, el cual se ha mantenido alrededor de los 9 bolivianos en los últimos meses.

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