¿Qué dice el DS 5600? Estos son los puntos más importantes

Con el objetivo de garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública, el presidente Rodrigo Paz ha promulgado este lunes el Decreto Supremo Nº 5600, norma que marca un hito en la administración del Estado al eliminar mecanismos de excepción que facilitaban las contrataciones directas.

¿Cuál es el objetivo del DS 5600?

La nueva norma tiene como finalidad principal transparentar todos los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios en el sector público.

Para ello, el decreto abroga y deroga una serie de autorizaciones que permitían realizar compras directas como excepciones a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Decreto Supremo Nº 0181).

Los puntos más importantes de la normativa:

Fin de las excepciones discrecionales: Se eliminan los decretos que permitían contrataciones directas bajo normativas específicas distintas al estándar general del DS 0181.

Control sobre empresas públicas: Se deroga el Artículo 83 Bis del DS 0181, que regulaba contrataciones directas para Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y empresas bajo dependencia del SEDEM.

Auditoría para detectar corrupción: Los Ministerios de Estado tienen la instrucción obligatoria de realizar un relevamiento de información de los procesos de contratación directa realizados anteriormente. El objetivo es identificar cualquier posible hecho de corrupción.

Exclusiones específicas: La norma mantiene vigentes las contrataciones directas autorizadas por Ley (debidamente reglamentadas) y aquellas que se realicen en el extranjero.

Plazos estrictos: Los Ministerios de la Presidencia y de Economía cuentan con treinta (30) días hábiles para emitir la reglamentación necesaria para llevar a cabo el relevamiento de la información de gestiones pasadas.

Implementación y Transparencia

El decreto establece que los procesos de contratación ya iniciados antes de esta fecha deberán concluirse bajo la normativa vigente al momento de su inicio.

Asimismo, se destaca que la implementación de estas medidas de transparencia no representará un gasto adicional para el Tesoro General de la Nación (TGN).

Con esta decisión, el Ejecutivo busca dar cumplimiento a los principios constitucionales de legalidad, honestidad y responsabilidad, reforzando las atribuciones de control sobre los recursos públicos.

Gobierno promulga el Decreto Supremo 5600 by redunomedio

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