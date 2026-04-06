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La Verde busca levantarse en el Sub17: duelo clave hoy ante Venezuela

La Verde buscará sus primeros puntos en el Sudamericano de Paraguay tras un duro debut frente a Brasil.

Martin Suarez Vargas

06/04/2026 12:18

Jugadores de la selección boliviana Sub 17 festejando su gol ante la selección chilena en partido amistoso. Foto: FB la Verde FBF
Paraguay.

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La selección de Bolivia Sub-17 enfrentará este lunes a Venezuela Sub-17 desde las 16:00 (hora boliviana), en un duelo correspondiente al Grupo B del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

El equipo nacional llega golpeado tras su caída por 5-0 ante Brasil en el debut, por lo que buscará una reacción inmediata para mantenerse con vida en la competencia. El desafío no será sencillo, ya que la Vinotinto ha mostrado crecimiento en las categorías menores en los últimos años.

Por su parte, Venezuela hará su estreno en el torneo enfrentando a Bolivia, con la intención de sumar sus primeros puntos y posicionarse en el grupo desde el inicio.

El Sudamericano Sub-17 otorga siete cupos al Mundial de la categoría, con un formato que incluye fase de grupos, semifinales y playoffs para definir a los clasificados. En este contexto, cada partido resulta clave para las aspiraciones de avanzar.

La Verde intentará cambiar la imagen mostrada en su primer encuentro y dar un paso importante en su lucha por seguir en carrera dentro del torneo juvenil.

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