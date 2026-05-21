Bolívar recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz

La Conmebol confirmó oficialmente que el partido entre Bolívar e Independiente Rivadavia por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra debido a los conflictos que hay en el país.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en la página web del ente sudamericano.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó el cambio de estadio para el partido entre Bolívar (BOL) vs. Independiente Rivadavia (ARG) por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026”, señala parte del documento.

El encuentro corresponde al partido número 116 del certamen continental y se jugará el próximo 27 de mayo de 2026 desde las 20:30 hora boliviana (00:30 GMT).

Además, la Conmebol ratificó que el escenario elegido será el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz, conocido popularmente como el Ramón Tahuichi Aguilera, donde la academia paceña buscará hacerse fuerte en condición de local.

Anteriormente Always Ready había corrido la misma suerte de jugar en un reducto que no es el suyo, ante Mirassol ofició en Paraguay.

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