¡Viva Bolivia! Histórico: Juan Carlos Prado clasifica al cuadro principal de Roland Garros

El tenis boliviano vuelve a hacer historia gracias a Juan Carlos Prado. El joven tenista cruceño logró clasificarse por primera vez al cuadro principal de Roland Garros, uno de los torneos más importantes y prestigiosos del circuito mundial.

Prado consiguió la hazaña luego de derrotar en un intenso partido al representante de Hong Kong, Coleman Wong, en tres sets con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3. El encuentro estuvo cargado de emoción y mostró la fortaleza mental del boliviano en los momentos decisivos.

El cruceño tuvo un gran inicio en el compromiso, imponiendo su juego para quedarse con el primer set. Aunque Wong reaccionó en la segunda manga para igualar el marcador, Prado volvió a mostrar personalidad y determinación en el tercer set para sellar una victoria histórica.

Con esta clasificación, Juan Carlos Prado se convierte en uno de los pocos tenistas bolivianos en alcanzar el cuadro principal de Roland Garros, dejando en alto el nombre de Bolivia y consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional.

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