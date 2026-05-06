Murkel Dellien se mete en los octavos de final del Challenger de Santos

Murkel Dellien superó este miércoles un apretado partido con el brasileño Bruno Fernández: 7-6(3) 6-3 para avanzar a la segunda fase del Challenger de Santos, en Brasil, donde su próximo rival será el dominicano Nick Hardt.

Uno de los mejores tenistas del país en la actualidad comenzó con su participación en la tercera edición de este torneo, en el que Bolivia logró llegar lejos en 2025 con el subcampeonato de dobles que lograron Federico Zeballos y Boris Arias.

Dellien, tercer sembrado de la competición, debutó en la cancha 1 del Tenis Clube de Santos, donde le tomó dos horas y cinco minutos para ganar el partido.

El primer set fue el más parejo de los dos que jugaron pues llegaron al tie break (muerte súbita) después de que se dieran dos quiebres de servicio (uno para cada uno).

La segunda cancha tuvo muchas emociones por la cantidad de quiebres: cuatro en total, de las cuales tres fueron a favor del nacido en Trinidad.

Fue un encuentro en el que se cometieron varios errores no forzados. Dellien cometió 25 y Fernández hizo 44.

El boliviano ya conoce a su siguiente contrincante y se trata del dominicano Hardt, quien venció al argentino Fermín Trenti (6-1 y 6-2).

Este jueves, en un horario por definir, se disputará el partido.

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