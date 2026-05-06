Bayern vs PSG: a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de Champions

La Champions League entra en su fase decisiva con un duelo de alto voltaje. Este miércoles 6 de mayo, el Bayern Múnich recibe al Paris Saint-Germain en el Allianz Arena, en busca del último boleto a la gran final.

El choque promete emociones tras el vibrante 5-4 en la ida disputada en París, un resultado que dejó la serie completamente abierta.

¿A qué hora juega Bayern vs PSG en Bolivia?

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2026

Hora en Bolivia: 15:00

Estadio: Allianz Arena, Múnich

¿Dónde ver EN VIVO?

Streaming: FOX One

Canales autorizados

¿Cómo llegan los equipos?

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, llega tras empatar 3-3 en la Bundesliga, aunque con la tranquilidad de ya haberse consagrado campeón. En casa, los bávaros suelen mostrar una versión más dominante y buscarán aprovecharlo para revertir la serie.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique también viene de un empate 2-2 en la Ligue 1. El equipo parisino mantiene el liderato, pero llega con la presión de sostener la ventaja obtenida en la ida.

Historial y contexto

Este será el enfrentamiento número 17 entre ambos en Champions. El Bayern domina el historial con 9 victorias frente a 7 del PSG.

Además, los alemanes saben lo que es imponerse en instancias decisivas: en la final 2019-2020 vencieron al conjunto parisino, un antecedente que añade tensión a este nuevo capítulo.

Con información de El País

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