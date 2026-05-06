¿Vas a comprar dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial este miércoles por la tarde en Bolivia

El dólar paralelo continúa cotizándose en niveles elevados la tarde de este miércoles 6 de mayo en Bolivia, situándose cerca de los Bs 10 y reflejando la persistente presión en el mercado cambiario debido a la limitada oferta de divisas frente a una alta demanda.

De acuerdo con portales especializados que realizan el seguimiento diario del tipo de cambio, la moneda estadounidense registró leves variaciones durante la jornada, aunque sin mostrar señales de un descenso significativo respecto a días anteriores.

En el mercado paralelo, la cotización se ubicó a las 12:30 en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,95 para la venta. Durante las primeras horas del día, los valores alcanzaban los Bs 10,02 para la compra y Bs 9,95 para la venta, lo que evidencia ajustes marginales a lo largo de la jornada.

Por su parte, el denominado dólar “blue” también presentó movimientos leves, cotizándose en Bs 9,96 para la compra y Bs 9,86 para la venta, manteniéndose dentro de una franja similar a la del mercado paralelo.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo estable, con valores de Bs 9,99 para la compra y Bs 10,20 para la venta, cifras que funcionan principalmente como guía para operaciones internacionales.

Las cotizaciones de la jornada reflejan un mercado cambiario que continúa ajustándose de forma constante, en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para diversas transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,97

Venta: Bs 9,95

Dólar blue

Compra: Bs 9,96

Venta: Bs 9,86

Tipo de cambio referencial

Compra: Bs 9,99

Venta: Bs 10,20

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