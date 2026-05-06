Tensión en Plaza Murillo: movilizados lanzan petardos y tomates contra la Policía 

La segunda jornada de movilización de la Central Obrera Boliviana se desarrolla en medio de enfrentamientos con la Policía, mientras distintos sectores exigen incremento salarial y rechazan normativas vigentes sin lograr acercamientos con el Gobierno.

La tensión se incrementa en inmediaciones de la Plaza Murillo, en el centro de La Paz, donde grupos movilizados protagonizan enfrentamientos con efectivos policiales que resguardan el kilómetro cero.

Durante la protesta, manifestantes —entre ellos maestros y representantes de organizaciones sociales— lanzaron petardos y tomates contra la Policía Boliviana, que mantiene un cordón de seguridad para impedir el ingreso a la plaza principal.

“Han lanzado petardos a la Policía Boliviana y también algunos tomates”, se reportó desde el lugar, donde los movilizados intentan avanzar por las calles Potosí y Socabaya sin éxito.

La medida de presión corresponde a la segunda jornada impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), que demanda un incremento salarial acorde al costo de vida y la atención a su pliego petitorio. Sin embargo, los dirigentes han descartado, hasta el momento, un acercamiento con el Gobierno nacional.

Foto: Marchistas arrojan tomates a efectivos policiales. APG.

En el lugar también se evidenció la presencia de maestros urbanos y rurales, quienes portaban banderas y anunciaron que permanecerán en vigilia, ratificando sus demandas.

La Policía, equipada con unidades antidisturbios, se mantiene en alerta ante el uso de petardos y otros objetos lanzados por los manifestantes, lo que eleva el riesgo de confrontaciones mayores.

Estas movilizaciones se suman a otras protestas registradas en el país por distintos sectores, como la Federación Tupac Katari, que también exige la abrogación de leyes y atención a demandas económicas.

El conflicto social continúa en ascenso, mientras se espera una eventual apertura al diálogo que permita reducir la tensión y evitar nuevos enfrentamientos en las calles.

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